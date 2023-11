Não tens de pedir o L: como escolher o tamanho certo do preservativo

Achas mesmo que o sexo é melhor sem preservativo ou estás a escolher o errado? Do tamanho à espessura, eis o que saber antes de escolheres preservativos externos.

“O sexo é melhor sem preservativo.” A afirmação faz revirar muitos olhos (e não por bons motivos), mas o desconforto que algumas pessoas alegam ter pode ser resolvido com a escolha certa, até porque o melhor sexo é o sexo seguro. No entanto, mais de metade dos jovens portugueses admite fazer sexo sem preservativo, e o uso de protecção contra infecções sexualmente transmissíveis está em declínio nos últimos anos.

Existem à venda em lojas presenciais ou online opções de preservativos externos e internos para todos os gostos: com ou sem aroma, de formato recto ou anatómico, com ou sem depósito, ultrafinos ou com texturas. Também há formas de os obter de forma gratuita, embora com menos opções disponíveis. Como escolher?

O tamanho importa?

Disclaimer: estamos a falar do tamanho do preservativo externo e a resposta é sim. "Efectivamente, o tamanho é uma questão importante que poderá, pelo desconforto causado pelo tamanho acima ou abaixo do ideal, gerar uma inferior vontade de o usar", reconhece a sexóloga Tânia Graça.

Se, por um lado, um preservativo externo demasiado justo pode ser desconfortável "porque a circulação não flui tão bem" e pode até romper-se, por outro lado, usar um preservativo que esteja largo pode fazer com que "deslize ou fique dentro da vagina" ou ânus — logo, perde-se a protecção, quer para a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (IST), quer para uma gravidez.

As principais marcas de preservativos à venda em Portugal têm, online, alguma informação sobre o tamanho das diferentes gamas de preservativos externos. Mas, de uma forma geral, há uma medida importante: a largura nominal. Este número diz respeito ao diâmetro do preservativo que oscila maioritariamente entre os 52 e os 56 milímetros, explica a Deco Proteste. Existem marcas com mais opções para outros tamanhos.

Assim, para saberes a opção mais confortável pode ser útil medires a circunferência do teu pénis erecto (idealmente, na glande peniana, como mostra o canal de YouTube do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido).

O resto das medidas que vais encontrar — como as inscrições nas embalagens a anunciar S ou XL — dizem respeito ao comprimento dos preservativos. Sobre isso, as marcas esclarecem que: “Para escolher o preservativo certo, a ‘largura nominal’ é essencial, e não o comprimento”, lê-se no site da Control.

A sexóloga Tânia Graça aconselha que se analisem as duas medidas escritas nas caixas: "O ideal é que seja o diâmetro e o comprimento certo para que utilização seja não só mais confortável e prazerosa, como também mais segura".

Ultrafino é mais confortável?

Além do tamanho, a espessura dos preservativos externos é outro aspecto que pode influenciar o conforto e, consequentemente, o prazer da relação. Muitas pessoas relatam que preservativos mais finos tornam o sexo mais prazeroso — e as campanhas de marketing também apelam à sensação de “maior contacto” e “proximidade” que este género de preservativos proporciona.

Os diferentes níveis de espessura dos preservativos são identificados por uma imagem na embalagem, basta prestar atenção aos símbolos.

Foto As diferentes texturas influenciam o conforto dos preservativos. Deon Black/Unsplash

O facto de os preservativos serem mais finos pode suscitar dúvidas sobre a possibilidade de se rasgarem mais facilmente. Porém, “a espessura do preservativo não está necessariamente relacionada com a segurança”, esclarece a Durex no site oficial português.

Além disto, podes ainda experimentar diferentes texturas presentes no látex (ou no poliuretano, o material alternativo para quem faz alergia ao látex). Com rugosidades e texturas, sensações de calor e frio, há várias opções a testar.

Onde posso encontrar preservativos grátis?

O preço dos preservativos ou a vergonha de passar pela caixa do supermercado ou da farmácia com uma caixa de preservativos são frequentemente apontados como factores dissuasores. Podes pedir preservativos e outros métodos contraceptivos gratuitamente no âmbito das consultas de planeamento familiar do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Há até centros de saúde com dispensadores de preservativos colocados em locais discretos, onde os podes trazer mesmo que não tenhas uma consulta agendada. Este serviço é disponibilizado pelo Grupo de Activistas em Tratamento (GAP) em parceria com a Direcção-Geral da Saúde. Os números mais recentes deste projecto são de 2018 e mostram que nesse ano foram distribuídos quase cinco milhões de preservativos, mais de 4,7 milhões de preservativos externos e mais de 170 mil preservativos internos.

Posso comprar e pedir preservativos de forma anónima?

Podes comprar online ou pedir de forma anónima em checkpoints ou centros de rastreio de IST, que são confidenciais e gratuitos. Mas não há vergonha nenhuma em comprar ou pedir preservativos.