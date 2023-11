UEFA vai organizar gala da Bola de Ouro a partir de 2024

A UEFA vai organizar a gala da Bola de Ouro a partir de 2024, anunciaram nesta sexta-feira o organismo regulador do futebol europeu e o grupo de comunicação social Amaury, dono da revista France Football, que atribui o prémio.

O grupo, que também é proprietário do diário francês L'Équipe, continuará a ser o responsável "pela supervisão do sistema de votação" do prémio que distingue o melhor futebolista mundial numa determinada época desportiva, o qual "permanecerá inalterado e independente".

De acordo com o comunicado da UEFA, ao organismo continental caberá a tarefa de gerir os direitos comerciais a nível mundial e organizar a gala anual de entrega dos prémios, que "durante mais de 70 anos (...) se manteve como o galardão individual mais prestigiado do mundo do futebol".

"A UEFA e a Bola de Ouro são sinónimos de excelência desportiva, pelo que a nossa parceria será uma mistura natural de proeminência e uma sinergia que promete ser nada menos do que excepcional", observou o presidente do organismo de cúpula do futebol europeu, o esloveno Aleksander Ceferin.

Foram também criadas duas novas distinções, com vista a premiar os melhores treinadores de equipas masculinas e femininas da temporada, que se juntam aos oito existentes: Bola de Ouro (masculina e feminina), troféu Yashin (guarda-redes), Kopa (jovem jogador), Gerd Müller (marcador), clube (masculino e feminino) e Sócrates (iniciativa solidária).