Fórmula 1 continuará a passar por São Paulo até 2030

Promotor da competição e organizadores do Grande Prémio do Brasil renovaram contrato, que terminava em 2025, por mais cinco anos.

O Grande Prémio (GP) do Brasil vai manter-se no calendário do Mundial de Fórmula 1 pelo menos até 2030, depois de a organização da competição ter assinado um acordo de mais cinco anos com os responsáveis pelo circuito de Interlagos, São Paulo.

A Fórmula 1 voltou a Interlagos em 1990, depois de uma década no Rio de Janeiro, e esta prorrogação de contrato (que terminava em 2025) garante que permanecerá em São Paulo durante os próximos anos. O anúncio, de resto, foi feito precisamente a reboque da 51.ª edição do GP do Brasil, que se realiza neste fim-de-semana.

“Estou encantado por poder anunciar que continuaremos em Interlagos até 2030 e mal posso esperar por viver nos próximos anos a atmosfera incrível que os adeptos brasileiros proporcionam”, reagiu o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Em comunicado, o italiano destacou ainda a “rica herança” do Brasil em matéria de desporto automóvel e o “circuito icónico” que é um dos favoritos dos fãs em todo o mundo. “Ele personifica tudo o que é fantástico nas corridas”, acrescentou.