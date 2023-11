Catarina Costa repete medalha de prata nos Europeus de judo

Judoca de Coimbra voltou a perder na final com a francesa Shirine Boukli no primeiro dia dos campeonatos que estão a decorrer em Montpellier. Telma Monteiro lesionou-se no primeiro combate.

Catarina Costa voltou a sagrar-se, nesta sexta-feira, vice-campeã europeia de judo na categoria de -48kg, perdendo na final com a francesa Shirine Boukli, segunda do ranking mundial, no primeiro dia dos campeonatos, que estão a decorrer em Montpellier. Tal como acontecera em Sófia 2022, a judoca portuguesa voltou a bater de frente com a judoca francesa, vice-campeã mundial, que chegou em Montpellier ao seu terceiro título continental.

Catarina Costa chegou à final depois de eliminar, sucessivamente, a austríaca Katharina Tanzer, a espanhola Laura Abelenda e a eslovena Marusa Stangar. No combate pelo ouro, Boukli entrou dominante, pontuando com waza-ari logo nos primeiros segundos do combate, mas a portuguesa reagiu quase de imediato e conseguiu empatar. No "golden score", a francesa acabou por prevalecer.

Antes da medalha de Catarina Costa, a participação portuguesa nestes Europeus ficou marcada pela lesão de Telma Monteiro, que acabaria por desistir da prova. A judoca de 37 anos, a cumprir a sua 17.ª participação em Europeus, lutava com a russa Daria Kurbonmamadova, a competir como neutra, quando uma tentativa de projecção da sua adversária, a cinco segundos do final, deixou a portuguesa prostrada no tatâmi.

A judoca do Benfica, recordista de medalhas em Europeus, com 15, seis das quais de campeã europeia, não se conseguiu levantar e agarrou-se de imediato à perna, contorcendo-se aos gritos e com o braço junto ao rosto. A aflição da judoca levou de imediato à entrada da equipa médica, com Telma a ficar ainda algum tempo no tapete a ser assistida, antes de se levantar, apoiada pelos médicos, e de sair amparada, mas pelo seu próprio pé.

À agência Lusa, Ana Hormigo, treinadora que acompanhava Telma Monteiro no combate, revelou que a lesão foi no joelho, mas que será reavaliada. Numa primeira análise, a lesão de Telma Monteiro, pelos indicadores da judoca ainda no tatami, parecia grave, mas Ana Hormigo adiantou que será necessária reavaliação, embora Telma Monteiro esteja "mais tranquila". "Foi no joelho, mas está mais tranquila. Agora é aguardar, interessa agora reavaliar", referiu a treinadora do Benfica.

Portugal teve também em acção nos Europeus os judocas Rodrigo Lopes (-60 kg), Joana Diogo (-52 kg) e Maria Siderot (-52 kg), todos eliminados ao primeiro combate.

Nos Europeus que decorrem até domingo, Portugal terá em competição mais oito judocas: neste sábado, Bárbara Timo (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Thelmo Gomes (-73 kg), João Fernando (-81 kg) e Anri Egutidze (-81 kg); no domingo, Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).