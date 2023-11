Rui Patalim, o oleiro do Corval

Neste episódio vamos até à aldeia do Corval, em Reguengos de Monsaraz, em pleno Alentejo. Vamos conhecer Rui Santos, um artesão de 45 anos que cresceu no meio de rodas de oleiro e de potes de barro. Rui Patalim é filho, neto e trineto de oleiros, trabalha muito, e muito rápido. E ainda assim não tem tempo para quase nada – nem para recuperar os fornos milenares que existem dentro da sua olaria. Tem dois filhos, e por agora está a ensinar ao sobrinho as artes da roda e a magia do barro. É um dos mais jovens mestre oleiros de São Pedro do Corval.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.