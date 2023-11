Câmara do Porto quer suspender regulamento do alojamento local

Cerca de meio ano depois da aprovação do Regulamento para o Crescimento Sustentável do Alojamento Local, a Câmara do Porto quer acabar com ele. O executivo vai votar a proposta do vereador Ricardo Valente na próxima segunda-feira, enviando a decisão final da revogação para a assembleia municipal (AM).

A proposta do vereador de Rui Moreira é uma forma de contestação ao pacote legislativo de António Costa na área de habitação. Para Ricardo Valente, o Governo criou “uma enorme confusão” em torno desta actividade económica e retirou “competências” aos municípios. Em protesto, a autarquia quer abandonar uma medida que, há menos de dois meses, considerou fundamental para conter o crescimento desenfreado do alojamento local (AL), sobretudo no centro histórico.

“O município do Porto não pode aceitar que o Governo interfira na estratégia que este executivo tem para a cidade e que foi aprovada por ampla maioria em executivo e assembleia municipal”, pode ler-se na proposta à qual o PÚBLICO teve acesso, acrescentando que o regulamento da cidade seria suficiente para regular os registos de AL, tendo em conta um “equilíbrio nos usos da habitação na cidade”.

A Lei n.º 56/2023, em vigor desde 7 de Outubro, aprovou várias medidas no âmbito da habitação, algumas delas relacionadas com o AL, e suspende os novos registos no litoral do país. Além de incentivar a “transferência de apartamentos em alojamento local para o arrendamento habitacional”, os socialistas criaram uma “contribuição extraordinária” para alguns casos e alteraram o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local.

A Câmara do Porto não gostou e argumenta que o seu regulamento se torna vazio perante a nova legislação. O pacote Mais Habitação tem um “impacto tremendo na forma como os municípios podem (não) gerir a actividade de AL nos seus territórios”, critica a proposta, repetindo alguma argumentação já explanada em Março, quando as primeiras medidas pensadas pelo Governo foram conhecidas e o município saiu em defesa do alojamento local.

A “enorme penalização” criada pela contribuição extraordinária é uma das contestações feitas na proposta, que recorda que os proprietários destes imóveis já tinham sido punidos pelo Orçamento do Estado para 2020, quando alguns deles viram os rendimentos sujeitos a tributação subir de 35% para 50%.

O vereador liberal de Moreira contesta ainda o facto de o presidente da câmara se tornar “um mero observador das deliberações das assembleias de condóminos”, que, segundo a nova lei, pode opor-se ao exercício da actividade de alojamento local.

Além disso, o município reprova a “enorme carga administrativa” a que os serviços municipais ficam obrigados para analisar as provas de rendimento que os titulares de AL passam a ter de submeter.

A fiscalização compete, segundo a lei, à ASAE, à câmara municipal e à junta de freguesia territorialmente competente, o que para o município do Porto “aumenta a complexidade e a redundância institucional”. “Quais são as competências de fiscalização que passam para as juntas de freguesia?”, questionam.

Prometido desde 2019

No Porto, a necessidade de criar regras para regular o sector do AL tem mais de quatro anos. Ainda em 2019, Rui Moreira prometia apresentar um regulamento até ao final desse ano ou início de 2020. Mas a promessa falhou. E em Abril de 2020, a pandemia foi argumento para mandar o regulamento para a gaveta.

Em Março de 2023, depois de rever as regras antes pensadas, o regulamento foi para consulta pública (não acolhendo nenhuma das propostas feitas), entrando em vigor no início de Maio.

As regras definidas não pretendiam ser uma barreira ao sector – como o próprio nome do regulamento indica – e dividiram a cidade em áreas de “crescimento sustentável” e zonas “de contenção”. As excepções previstas permitiam, no entanto, que mesmo em zonas congestionadas houvesse novos registos, se o presidente da câmara entendesse, por exemplo, que havia “especial interesse para a cidade” na existência desse AL.

Em Setembro, Ricardo Valente apresentou ao executivo os resultados dos primeiros meses de aplicação deste regulamento, considerando que o mesmo tinha sido eficaz a conter novos registos em zonas mais pressionadas.

Na proposta que vai a votos, o vereador acrescenta que até ao dia 24 de Outubro deram entrada 281 pedidos de registo de AL em áreas de contenção e que apenas 40 foram aprovados. “Confirma-se que a estratégia adoptada pelo município do Porto tem vindo gradualmente a consolidar o objectivo de equilibrar o rácio entre o stock de habitação disponível e o número de estabelecimentos de alojamento local existentes”.