Bas Dost interrompe carreira devido a miocardite

Bas Dost, avançado do NEC e antigo goleador do Sporting, anunciou uma pausa na sua carreira, na sequência de um colapso que sofreu durante um jogo da Eredivisie frente ao AZ Alkamaar. Dost, de 34 anos, revelou que sofre de uma inflamação no músculo cardíaco (miocardite), depois de ter feito vários exames.

“Caros colegas, membros do NEC e fãs de futebol. Agora ouvi do meu cardiologista o que causou o que aconteceu comigo durante o jogo AZ–NEC, em Alkmaar. Fiz muitos exames nos últimos dias e eles mostraram que tenho um músculo cardíaco inflamado (miocardite). Pode haver vários motivos pelos quais um músculo cardíaco fica inflamado e as consequências podem ser bastante graves, mas tive sorte de ter sido ressuscitado com sucesso em campo”, começou por dizer o avançado numa nota publicada nas redes sociais

“Os testes continuarão nos próximos dias. Depois, vou para casa e vou precisar de descansar para recuperar totalmente. […] Por enquanto, vou fazer uma pausa no futebol e passar os próximos tempos com minha família”, acrescentou Bas Dost.

Na última quarta-feira, Bas Dost caiu inanimado no relvado no último minuto de um jogo em Alkmaar. O jogador esteve vários minutos a ser assistido no campo, antes de ser retirado de maca, já depois de ter recuperado a consciência – Dost chegou mesmo a levantar o braço como forma de agradecimento pelo apoio do público antes de sair do campo.

Na mesma mensagem em que anunciou a pausa na carreira, o avançado que representou o Sporting entre 2016 e 2019 acrescentou que espera voltar a jogar futebol em breve e que esta miocardite nada tem a ver com a vacinação contra a covid-19. “Expliquei [aos meus colegas] o que aconteceu comigo, o que causou isso e como serão os próximos tempos para mim. Gostaria de ressalvar que minha inflamação não tem nada a ver com vacinação. Eu disse-lhes que estou confiante na recuperação e que voltarei”, frisou.

O antigo internacional neerlandês (18 jogos/1 golo) cumpria a sua primeira época no NEC e já levava três golos marcados (um deles no jogo em que sofreu um colapso), ele que regressara ao futebol do seu país em 2022-23, para representar o Utrecht - nos Países Baixos já tinha jogado no FC Emmen, Heracles e Heerenveen. O Wolfsburgo foi o primeiro clube que representou fora do seu país (entre 2012 e 2016), mas foi no Sporting que teve os seus anos mais produtivos (93 golos em três temporadas). Depois dos "leões", representou ainda Eintracht Frankfurt e Club Brugge, antes de voltar ao futebol neerlandês.

Casos anteriores de futebolistas com miocardite dão esperança a Bas Dost de poder voltar à actividade sem limitações. Em 2019, por exemplo, o também neerlandês Daley Blind foi diagnosticado com miocardite após ter sentido tonturas durante um jogo do Ajax para a Liga dos Campeões. Quatro anos depois, Blind, de 33 anos, continua a jogar ao mais alto nível, agora ao serviço do Girona, que lidera a liga espanhola com os mesmos pontos do Real Madrid. Em Portugal, o avançado Daniel dos Anjos foi diagnosticado com a mesma condição em em Dezembro de 2020 quando representava o Benfica B, tendo regressado à competição em Maio do ano seguinte - actualmente, o brasileiro de 27 anos representa o Tondela, da II Liga.