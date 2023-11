Admirável mundo novo

Quando a irmã dos gritos viu a mala e soube que a São e a Rosário iam mudar-se, teve a expectável reacção de quem vai sentir saudades mas prefere justificar isso aos gritos aliados de alguns argumentos mais ou menos racionais, O MUNDO LÁ FORA É UMA SELVA ESCURA, NÃO SE ESTÁ BEM AQUI, NO MEIO DA PIEDADE E DA VIRTUDE? LÁ FORA É UMA SODOMA, É UMA GOMORRA, FORA DO CONVENTO É A IMPIEDADE E VOCÊS SÃO PRESAS FÁCEIS DAS GARRAS DO DEMÓNIO E DO… mas para nós é importante, irmã, disse a Rosário, já trabalhamos há anos e podemos… PECADO E DO VÍCIO, SE AO MENOS FOSSEM PARA UMA CASA DE BEM SER CRIADAS DE PESSOAS DE BEM… viver como queremos. VIVER COMO QUEREM? ISSO É PARA GALDÉRIAS, NÓS, MULHERES VIRTUOSAS VIVEMOS COMO DEUS QUER E NÃO COMO… Enfim, está decidido, rematou a Rosário. Está decidido, confirmou a São, pegando na mala, já arrendámos os quartos. A irmã dos gritos foi diminuindo o tom, como, como… vocês ainda são umas meninas. O quê? perguntou a Rosário. UMAS CRIANÇAS, respondeu a irmã dos gritos, voltando as costas e saindo em silêncio para que não a vissem chorar.

