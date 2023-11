Federação de râguebi convoca clubes para reintegrar o Técnico

Os tribunais deram sempre razão ao clube das Olaias no diferendo com a FPR, que agendou para dia 8 de Novembro uma assembleia geral extraordinária.

A assembleia geral da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) vai reunir-se a 8 de Novembro de forma extraordinária para votar uma proposta de reintegração do Técnico na Divisão de Honra 2023/24, foi anunciado na terça-feira.

A convocatória publicada na terça-feira, ao final da noite, tem ainda como segundo ponto “apreciar e deliberar sobre possível apoio ao Clube de Rugby do Técnico” após o término de todos os litígios entre as duas partes nos vários tribunais.

Em Abril de 2022, a FPR desclassificou o Técnico da Divisão de Honra de 2021/22 e despromoveu os 'engenheiros' ao terceiro e último escalão competitivo nacional por alegada utilização irregular de nove jogadores num encontro com o CDUL.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou, em Agosto desse ano, as decisões da direcção e do CD da FPR, que recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS).

Em Fevereiro deste ano, o TCAS rejeitou o recurso da FPR relativamente à decisão do TAD e negou as alegações da FPR sobre a incompetência do TAD para decidir sobre a questão.

Já este mês, em 11 de Outubro, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TACL) julgou procedentes os pedidos do Técnico para ser reintegrado na Divisão de Honra do campeonato português e para ser ressarcido pela desclassificação em 2021/22.

O TACL notificou, ainda, o Técnico e a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) para "no prazo de 20 dias acordarem o montante da indemnização devida pela inexecução" da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), de Agosto de 2022, que determinava que o Técnico pudesse concluir a Divisão de Honra de 2021/22 e disputar a competição na época de 2022/23.

O Técnico é um dos clubes históricos do râguebi português, tendo sido fundado em 1963.

Com sede nas Olaias, os 'engenheiros' somam, a nível sénior, três títulos de campeões nacionais (1981, 1998 e 2021), quatro taças de Portugal (1969, 1971, 1973 e 1994) e uma Supertaça (1994).