Portugal volta a perder com a Áustria na Liga das Nações

A selecção portuguesa de futebol feminino voltou nesta terça-feira a perder com a Áustria, por 1-2, na Póvoa de Varzim, em jogo da quarta jornada do Grupo 2 da Liga das Nações A. Depois do desaire de há quatro dias, em Altach, Portugal voltou a pecar na finalização, mas também se mostrou muito vulnerável aos contra-ataques das austríacas e, por isso, vai manter o terceiro lugar do agrupamento, com três pontos, agora a quatro da selecção da Áustria (7), tendo ainda jogos na Noruega (1 de Dezembro) e com a França, em Leiria (5 de Dezembro), para tentar evitar a despromoção à Liga B.

A finalização tinha sido o grande pecado da selecção portuguesa no jogo de Altach, um pecado que era urgente corrigir neste segundo confronto com as austríacas. Mas não foi isso que a primeira parte na Póvoa mostrou. O que se viu foi uma equipa portuguesa com vontade de controlar o jogo, mas vulnerável aos ataques rápidos das adversárias e esteve bem perto de sofrer um golo logo aos 14’. Sarah Zadrazil apareceu isolada perante Patrícia Morais, mas o remate da avançada do Bayern Munique embateu na trave da baliza portuguesa.

A verdade é que só depois da meia-hora de jogo é que Portugal criou verdadeiro perigo. Aos 34’, a partir da direita, Ana Borges direccionou um cruzamento para Jéssica Silva, a avançada fez uma primeira finta, mas não conseguiu tirar a sua adversária do caminho e o seu remate acabou por sair ao lado. A exposição portuguesa nos ataques à profundidade voltou a ser evidente aos 41’. Andreia Norton perdeu a bola em zona proibida e Zandrazil ficou com espaço para seguir na direcção da baliza, mas acabou por decidir mal e a jogada perdeu-se.

Ainda antes do intervalo, Portugal voltou a dar um sinal juntou da baliza contrária. Jéssica volta a ser determinante na manobra, deixando depois para Dolores Silva, que arrancou um bom remate de fora da área. Portugal terminava a primeira parte no seu melhor momento e iria transportar esse “mindset” para o segundo tempo.

As comandadas de Francisco Neto passaram a ter mais chegada a zonas de finalização, mas sem uma daquelas oportunidades de golo iminente. A 20 minutos do fim, Neto resolveu mudar no ataque, com as entradas de Ana Capeta e Andreia Jacinto, mas foram as austríacas a marcar logo a seguir. Viktoria Pinther surgiu sozinha em zona central e, perante Patrícia Morais, fez o 0-1.

Portugal reagiu muito bem à desvantagem e, praticamente na resposta, Ana Capeta fez o empate. Kika Nazareth criou o desequilíbrio e deixou a bola nos pés da avançada do Sporting, que não teve dificuldades em marcar. Só que a reacção austríaca ao golo do empate foi ainda mais rápida, recuperando a vantagem com num contra-ataque concretizado aos 77’ por Eileen Campbell. E a selecção portuguesa já não conseguiu responder à resposta austríaca, acabando por sofrer a sua terceira derrota em quatro jogos.