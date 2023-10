Estas bolsas permitem-te continuar a estudar — devolves a propina quando estiveres a trabalhar

A Fundação José Neves (FJN) está a receber candidaturas para as suas bolsas ISA (ou Income Share Agreement). Assim, podes continuar a estudar em 15 universidades e politécnicos espalhados por todo o país – a Universidade de Aveiro, Évora ou Lisboa são alguns exemplos – e só terás de pagar a propina quando começares a trabalhar.

O programa, uma parceria com a Fundação Galp, está baseado num modelo que te paga as propinas com uma condição: quando começares a trabalhar, deves devolver uma percentagem dos teus rendimentos, com condições previamente estabelecidas (para que o consigas fazer de forma sustentada). Assim, podes candidatar-te a mestrados, pós-graduações ou cursos técnicos superiores profissionais, mesmo que não tenhas dinheiro, no imediato, para cobrir os custos.

As candidaturas estão abertas até ao dia 31 de Dezembro, no site da FJN. Para te candidatares, precisas de ter residência fiscal, cartão de cidadão português e ser maior de idade. Tens ainda de estar inscrito num dos cursos elegíveis – maioritariamente da área de gestão e tecnologia.

Há três anos que estas bolsas existem e já foram atribuídas a 400 estudantes, com um custo total de três milhões de euros.

Texto editado por Inês Chaíça