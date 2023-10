Kalle Rovanperä é bicampeão do mundo de ralis, o mais novo de sempre

Ao finlandês bastou um segundo lugar no Rali Centro Europeu.

O segundo lugar no Rali Centro Europeu, 12.ª e penúltima prova do Campeonato do Mundo, permitiu ao finlandês Kalle Rovanperä sagrar-se o mais novo bicampeão de sempre, com 23 anos.

Rovanperä, navegado pelo compatriota Jonne Halttunen, concluiu a prova disputada na Alemanha, Áustria e República Checa a 57,6 segundos do vencedor, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), com o estónio Ott Tänak (Ford Puma) a ser o terceiro, a 1m52,8s do vencedor.

"Sinto-me muito bem. Pessoalmente, este ano é mais importante que o ano passado. A competição foi apertada. Fizemos um bom trabalho. Agradeço à equipa e aos que nos apoiam. Vou desfrutar mais deste título do que do primeiro", garantiu o filho do antigo piloto, Harri Rovanperä.

Depois de ter sido o mais novo campeão mundial de sempre, com 22 anos, em 2022, Kalle Rovanperä chegou a esta penúltima ronda da temporada com 31 pontos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris).

Evans despistou no sábado, contra um celeiro, e foi forçado a abandonar, com a suspensão traseira do seu Yaris partida, facilitando a tarefa de Rovanperä.

Mesmo regressando este domingo à prova, já só conseguiria somar, na melhor das hipóteses, cinco pontos, com a vitória na "power stage" final, o que acabou por concretizar.

Mas os 18 pontos do segundo lugar permitiram a Rovanperä colocar-se a 44 de Evans quando estão em jogo apenas os 30 do Rali do Japão, derradeira prova da temporada.

"O Kalle foi muito forte na sexta-feira e não conseguimos acompanhá-lo. Mesmo assim continuámos a tentar, mas não conseguimos. Vamos continuar a tentar", prometeu Elfyn Evans, no final.

O piloto galês admitiu que o acidente de sábado foi "uma grande desilusão". "Tínhamos uma oportunidade e tínhamos de tentar. Vendo agora, se calhar era melhor não ter arriscado tanto, mas, se não fosse assim, não estávamos aqui a fazer nada", concluiu, aos microfones do site oficial do campeonato.

A partir do momento em que soube do despiste de Evans, Kalle Rovanperä deixou de atacar e entregou a liderança a Thierry Neuville, limitando-se a levar o carro até à meta.

Mesmo na "power stage", que costuma dominar (venceu seis das 12 deste ano), ficou em branco pela primeira vez ao ser apenas oitavo.

O bicampeão tem, agora, 235 pontos, mais 44 do que Evans, que tem Neuville a nove, ainda em luta pelo segundo lugar.

Entre os construtores, a Toyota também já tinha assegurado a coroa e soma, agora, 466 pontos, contra os 360 da Hyundai.

A última prova do campeonato será o Rali do Japão, de 16 a 19 de Novembro.