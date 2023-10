Joaquim Chaves é campeão nacional de surf pela primeira vez

Joaquim Chaves sagrou-se ontem campeão nacional de surf pela primeira vez, ao garantir um lugar nas meias-finais do Bom Petisco Peniche Pro, quinta e última etapa da Liga MEO Surf.

O surfista de 20 anos conquistou o título ao qualificar-se para as meias-finais do evento que se realiza na praia do Lagido, em Peniche, superando o seu adversário na disputa do troféu máximo do surf português, Guilherme Ribeiro, campeão nacional em 2022.

"Entrei para o "heat" um bocadinho nervoso, não posso mentir, mas consegui gerir bem as emoções. Fiz as minhas ondas sem tremer num "heat" que acabou por não ter "scores" muito altos. Mas acho que geri bem a prioridade e a escolha de ondas e isso é o que interessa. Estou super-contente", afirmou.

Joaquim Chaves chega ao primeiro título nacional na principal categoria do surf português, depois de vários títulos como júnior em diversas categorias do Campeonato Nacional Surf Esperanças.

"Acho que a consistência este ano na Liga MEO Surf tem a ver com o meu nível de surf. Evoluí como nunca tinha evoluído antes. No ano passado fiz imensas viagens o que me permitiu treinar imenso e isso capacitou-me para chegar às etapas muito mais confiante. Já compito na Liga MEO Surf há muitos anos e a experiência que adquiri deixa-me cada vez mais confortável. Agora vou focar-me na pré-época, continuar a ir ao ginásio, nunca perder o ritmo das rotinas e focar-me no circuito de qualificação para estar no circuito Challenger em 2024", defendeu.