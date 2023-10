No Lisboa Ao Vivo, Weyes Blood iluminou a escuridão com canções, grandes canções

Natalie Mering assinou este sábado um concerto irrepreensível, jogando com formas clássicas da pop, adaptando-as para falar do e para o presente. Este domingo estará no Hard Club, no Porto.

Vimo-lo em God turned me into a flower, quando foi projectado no ecrã do palco o vídeo realizado por Adam Curtis – “talvez alguns de vocês já o tenham visto, mas considerem isto a estreia portuguesa”. Vimo-lo depois novamente, no vídeo que acompanhou a última canção antes do encore, Movies. No primeiro, o coração incandescente de Natalie Mering, ou seja, Weyes Blood, a surgir entre uma incessante torrente de imagens de várias eras e geografias – explosões, dança, festa, exorcismos, ginastas, prisões, revoltas, pessoas que se beijam, David "Ziggy" Bowie a beijar pessoas, “Burn the banks” pintado numa parede. No segundo, novamente imagens em cascata, desta vez de filmes: Super-Homem, Titanic, Amadeus, Barbarella, Marte Ataca!, Shining, O Dragão Ataca.