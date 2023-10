Apontando para a mala

Em cima da cama, de pé, a Rosário abriu um envelope, contendo a mais recente carta de uma anónima que todos sabiam quem era. Assumiu a mais solene pose de que era capaz, levantou um sobrolho, aclarou a garganta, lendo em voz afectada, enquanto a São batia palmas a espaços, corroborando o conteúdo, mas sem lhe dar atenção: Trataremos os demónios, todos eles, com amor, dando-lhes atenção, um carinho tão opulento que fará a malícia derreter como manteiga em Agosto. São apenas seres carentes, minhas irmãs, como qualquer pessoa má. A bílis é a manifestação dessa carência, um vazio que se abre na alma, sendo as pessoas mais frágeis aquelas que amiúde esmagam os outros. Assim se define a maldade, pela sua imensa debilidade. É fraca porque nasce da ausência. É esmagadora porque anseia preencher o seu vazio com cadáveres, quando o poderia fazer com a luz… A Rosário interrompeu a leitura porque a irmã dos gritos entrou de repente no quarto, a São teve um ataque de riso, O QUE SE PASSA AQUI, PODE SABER-SE? ISTO É UM CONVENTO DAS IRMÃS CARDIOGNÓSTICAS OU É O QUÊ? A Rosário respondeu que estavam a ensaiar uma peça de teatro. AH, O TEATRO, disse a irmã dos gritos, SE NÃO FOSSE RELIGIOSA TINHA IDO PARA ACTRIZ. AINDA BEM QUE SOU RELIGIOSA, QUE ISSO NÃO ERA VIDA DECENTE. DE QUE TRATA ESSA PEÇA? É sobre o coração, respondeu a Rosário. AH, SIM? Sim, ouça este pedacinho: o coração da baleia-azul mede um metro e meio de comprido e um metro de lado e pesa cento e oitenta quilos, já o nosso é mais tímido, não tem dimensões tão apresentáveis, o da baleia ouve-se a três quilómetros de distância, o nosso custa a sentir, temos de pousar a cabeça no peito do outro ou sentir-lhe o pulso, mas aí está o segredo: por ser tímido, o nosso coração precisa de proximidade, por não fazer alarde faz-nos aproximar, mão no peito, nas artérias, cabeça no peito — que bela expressão esta, cabeça no peito, que resume bem o que nós cardiognósticas… A Rosário interrompeu-se porque a São aproximou-se com uma mala.

