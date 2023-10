Arménia espera assinar acordo de paz com o Azerbaijão nos próximos meses

O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashynian, afirmou esta quinta-feira que espera assinar um acordo de paz com o Azerbaijão “nos próximos meses”, após a vitória de Bacu sobre os separatistas arménios em Nagorno-Karabakh.

Os dois países “devem assinar um acordo de paz e um acordo sobre o estabelecimento de relações nos próximos meses”, disse Pashynian num fórum internacional em Tbilissi, na Geórgia, citado pela agência francesa AFP.

Depois de décadas de inimizade entre Bacu e Ierevan, o Azerbaijão recuperou o controlo da região de Nagorno-Karabakh numa ofensiva militar relâmpago que levou à capitulação das forças separatistas em 24 horas, e provocou o êxodo em massa da maioria dos seus 120 mil arménios étnicos para a Arménia.

Desde então, os dois países no Sul do Cáucaso mostraram abertura para assinar um acordo de paz, ainda que os progressos tenham sido irregulares e os conflitos fronteiriços tenham continuado frequentes.

O primeiro-ministro do Azerbaijão, Ali Asadov, disse ao fórum internacional que Bacu se comprometia com a paz e a restauração das vias de transporte com a Arménia desde 2020, mas que o progresso dependia da vontade de agir de Ierevan.