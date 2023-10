Deixar Nagorno-Karabakh pela montanha, rumo ao Ocidente

Depois de uma operação relâmpago das forças armadas do Azerbaijão para retomar o controlo de Nagorno-Karabakh, o fluxo de arménios de origem étnica que fugiam da região para a Arménia rapidamente se transformou num êxodo. A autoproclamada república de Artsaque, no enclave montanhoso do Nagorno-Karabakh, entre a Arménia e o Azerbaijão, vai deixar de existir após três décadas de resistência. Esta realidade desencadeou um êxodo de arménios da região que temem uma "limpeza étnica".

As imagens desta fotogaleria foram tiradas entre os dias 24 e 26 de Setembro pelo fotógrafo freelancer da Reuters David Ghahramanyan, que fez a viagem com a sua própria família. A lente de Ghahramanyan captou carros, camiões, autocarros e tractores ao longo da estrada de montanha, muitas vezes em duas ou três filas de trânsito, todos num só sentido. Numa das fotografias, vê-se uma mulher a bordo de um autocarro lotado que espreita através dos vidros carcomidos.

Alguns dos viajantes a rumar em direcção ao Ocidente vinham da capital de Karabakh, conhecida pelos arménios como Stepanakert e pelos azerbaijanos como Khankendi. Outros vinham dos distritos vizinhos ou até de mais longe. Levavam tudo aquilo que conseguiram encaixar dentro ou em cima dos veículos. Sacos, caixas e até mobília — um conjunto de cadeiras, num dos casos — eram amarrados nas barras dos tejadilhos, expostos às intempéries. Se um carro avariasse, toda a fila parava enquanto o condutor e outros tentavam arranjá-lo.

Para fazer uma viagem de 77 quilómetros desde Stepanakert até à fronteira arménia, Ghahramanyan e a sua família levaram 24 horas. No começo, esperavam que demorasse apenas duas horas. À medida que o êxodo forçado se ia fazendo sentir, Ghahramanyan captou uma imagem do seu pai a derramar uma lágrima à beira da estrada.

Ao cair da noite de 25 de Setembro, um grupo de viajantes cansados acendeu uma fogueira para se aquecer no ar frio da noite.