Sporting à prova de sustos e de quebras na Polónia

O Sporting está naquela fase da época em que não tem tempo para respirar e não se pode dar ao luxo de ser selectivo – isso já lhe valeu um susto no último sábado, frente a uma equipa do futebol distrital na Taça de Portugal. E Rúben Amorim quer uma equipa à prova de sustos e de quebras nos próximos 17 dias, em que os “leões” irão disputar seis jogos, o primeiro dos quais já nesta quinta-feira, na Polónia, frente ao Rakow (17h45, SIC), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Mais de duas semanas depois, e antes da pausa para as selecções, esse ciclo fecha na Luz, frente ao Benfica.

Mas a prioridade imediata para Amorim é lutar pelo primeiro lugar do Grupo D, posição ocupada pela Atalanta (que venceu em Alvalade na jornada anterior). “Vamos jogar com a equipa mais forte porque ganhar este jogo é crucial”, assinalou o técnico “leonino” na conferência de imprensa de antecipação do confronto com os polacos. “Acredito que vencer jogos e estar em todas as competições ajuda com o cansaço, ter maus resultados em cima, cansa mais. É crucial manter esta onda de vitórias e não desvalorizamos competição nenhuma”, acrescentou o técnico "leonino".

Entre a entrevista que deu em Lisboa à Sport TV antes da viagem e a conferência de imprensa na Polónia, Amorim revelou três dos 11 titulares para o jogo frente ao campeão polaco: Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Morita. Uma revelação que é consistente com as intenções de Amorim para este jogo, ter uma equipa o mais forte possível. Mas o técnico “leonino” deixa a ressalva: o Sporting tem ambições em todas as provas, mas o campeonato é a prioridade. “O que mexe mais com o clube é voltar a ser campeão”, confessou.

Amorim alerta para o perigo desconhecido (não para ele, nem para a equipa) deste adversário polaco, que vendeu cara a derrota nos dois jogos anteriores na Liga Europa.

“As pessoas não conhecem esta equipa, mas eles jogam muito bem, são muito organizados, com um treinador muito jovem e têm três jogadores fortes na frente, vai ser um jogo de duelos e teremos de ser fortes”, alertou Amorim.

Amorim não quer que se repita a primeira parte do jogo com a Atalanta (naquela que foi a única derrota da época até agora), nem o embate com o Olivais e Moscavide (em que os “leões” estiveram a perder durante quase meia hora).

“Não há desculpa nenhuma para o que aconteceu na primeira parte com a Atalanta. O treinador deles foi melhor do que o do Sporting. Contra o Olivais apanhámos um susto, mas vencemos”, assinalou Amorim.

Do lado polaco, Dawid Szwarga, jovem técnico de 33 anos, acredita que pode conquistar os primeiros pontos na competição frente ao Sporting: “Acho que em certas situações de jogo podemos igualar o nosso rival ou até ser superiores. Depois de dois jogos nesta prova, já temos outro tipo de experiência. Vamos ver.”