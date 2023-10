Rochele Nunes conquista ouro no Grand Slam de Abu Dhabi

A judoca Rochele Nunes conquistou nesta quinta-feira a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao vencer na final da categoria de +78kg a cazaque Kamila Berlikash, por ippon.

Rochele Nunes conseguiu a primeira medalha de ouro da sua carreira num Grand Slam, com uma vitória alcançada a meio do combate, iniciada com um uchi mata (técnica de arremesso) e finalizada com um osaekomi (imobilização).

A judoca portuguesa, em zona de apuramento olímpico, soma com este triunfo 1000 pontos – mais do que um triunfo num Europeu — e deverá registar uma subida significativa no ranking mundial e também na qualificação para Paris2024.

Na competição desta quinta-feira, que antecede os Europeus de Montpellier, de 3 a 5 de Novembro, a judoca do Benfica teve um ensaio mais do que positivo, num percurso 100% vitorioso, sempre pela pontuação máxima (ippon).

Rochele, que é 12.ª do mundo e que surgiu em prova como terceira cabeça de série, venceu a moldava Oxana Diacenco (62.ª), a italiana Asia Tavano (21.ª), a russa Elis Startseva (64.ª) e a cazaque Kamila Berlikash (17.ª).

Esta medalha de ouro, traduzida em 1000 pontos, que contam na totalidade, deve "projectar" a judoca para os lugares cimeiros dos +78 kg, na melhor das hipóteses na quarta posição, garantindo um estatuto entre as oito cabeças de séries.