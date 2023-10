A vulnerabilidade fez bem a Loraine James

Loraine James tem desenvolvido um corpo de trabalho interessante desde que em 2019 lançou For You and I, o seu segundo álbum, e primeiro com o selo da importante editora Hyperdub. A produtora britânica cria batidas frenéticas e desconstruídas, o chão sobre o qual esculpe um tipo tenso e tendencialmente introspectivo de música electrónica de dança, esboçando ao mesmo tempo aproximações a sonoridades atmosféricas, exploradas de forma mais assumida sobretudo nos dois discos que lançou no ano passado, Whatever the Weather (que saiu como álbum homónimo e de estreia do seu pseudónimo/projecto paralelo) e Building Something Beautiful for Me (em que, novamente como Loraine James, criou temas originais em homenagem ao compositor minimalista e performer americano Julius Eastman, falecido em 1990 aos 49 anos).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt