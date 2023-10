O manual militar que o Hamas utilizou para os ataques de 7 de Outubro

Documentos encontrados em corpos de militantes do grupo islamista mostram a escala da preparação para o ataque, desde as vulnerabilidades das armas israelitas a dicas de como matar com uma faca.

Um manual de campo do Hamas, obtido pelo Washington Post (WP), e outros documentos encontrados na sequência do brutal ataque do grupo islâmico a Israel, há duas semanas, ilustram algumas das suas capacidades militares e os preparativos para matar à queima-roupa e com o máximo de sangue.