Samuel Barata bate recorde nacional da meia-maratona

Samuel Barata bateu este domingo o recorde português da meia maratona, ao tornar-se o primeiro luso a baixar da hora, correndo a distância em 59m40 , em Valência, Espanha.

Com esta marca, Barata, que foi 14.º em Valência, tirou mais de um minuto à anterior melhor marca nacional, que pertencia a Luís Jesus, desde 1997, quando correu em 1h00m56s, em Kosice, Eslováquia.

"Houve momentos em que duvidei e outros em que percebi que estava mais perto, mas acreditei sempre e as coisas tornaram-se realidade esta manhã. É uma sensação incrível. Para ser sincero, ainda nem caí bem na realidade, porque isto foi tudo rápido", contou à agência Lusa o fundista.

"Na verdade, já tinha havido um atleta português que baixou da hora, mas a marca não é válida. Foi António Pinto, que fez 59,43 numa meia maratona de Lisboa nos anos 90 [em 1998]. Ou seja, tecnicamente fui o segundo atleta a fazer isso, mas, a nível oficial, sou o primeiro. Sinceramente, não estava à espera de baixar da hora", adiantou.

O atleta do Benfica finalizou a meia maratona valenciana na 14.ª posição, a dois minutos do queniano Kibiwott Kandie, que repetiu o êxito do ano passado, com 57m40s, e bateu por um segundo os etíopes Yomif Kejelcha, segundo colocado, e Hagos Gebrhiwet, terceiro.

"A prova tem excelentes atletas, comboios e organização e um percurso espectacular, no qual se corre rápido. Juntei o útil ao agradável e parti com ambições de correr rápido. Fiz uma boa passagem aos primeiros 10 quilómetros, de 28m12s, não tive quebra na parte final, porque também fiquei num segundo/terceiro grupo, com os europeus Carlos Mayo e Pietro Riva. Houve um trabalho excelente de entreajuda entre os três", valorizou.

No dia 1 de Outubro, nos Mundiais de meia-maratona, em Riga, Samuel Barata tinha feito a então segunda melhor marca lusa de sempre, com 1h01m29s, ao passo que, no mês anterior, em Brasov, na Roménia, erros de medição impossibilitaram a homologação pela World Athletics de novos máximos nacionais de estrada nos 5.000 e nos 10.000 metros.

Esses últimos resultados atestam a ambição do atleta natural da Covilhã em se qualificar pela primeira vez para a maratona nos Jogos Olímpicos Paris2024, meta que vai implicar mais alguns momentos competitivos de preparação, que serão desvendados "em breve".

"Nesta altura, estou dentro do ranking, mas ainda não tenho a classificação directa. Posso bater os recordes todos, mas, se não for aos Jogos, isto não tem sentido nenhum. O meu objectivo de carreira é chegar lá e estar competitivo", afiançou, acautelando a sua "pouca experiência" numa distância em que tem 2h10m13s como recorde pessoal - a marca de qualificação olímpica é de 2h08m10s.