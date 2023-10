Max Verstappen vence corrida sprint do GP dos Estados Unidos

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio das Américas de Fórmula 1, depois de partir do primeiro lugar da grelha.

Já virtual campeão, Max Verstappen conquistou a pole position para esta corrida de apenas 19 voltas e venceu, com 9,465 segundos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo classificado, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 17,987.

Verstappen viu-se apertado por Leclerc no arranque e teve de se encostar à esquerda da pista do circuito de Austin, no Texas, para segurar a liderança.

Quem aproveitou a escaramuça entre o campeão e Leclerc foi Hamilton, que saltou de terceiro para segundo, indo em perseguição do homem que acabou com o seu domínio em 2021.

No entanto, apesar de rodarem a cerca de meio segundo nas primeiras três voltas, Verstappen cedo se afastou da janela de DRS (para os carros que rodam a menos de um segundo do precedente) e cavou uma diferença de quase 10 segundos em menos de 20 voltas.

Com este resultado, Verstappen chegou aos 441 pontos, contra os 228 do mexicano Sérgio Perez (Red Bull), que é segundo. Hamilton é terceiro, com 201. No Mundial de construtores, que também já está entregue à Red Bull, que tem 669 pontos, a Mercedes é segunda, com 334.

No domingo disputa-se a corrida principal desta 19.ª prova do calendário, 18.ª de facto em virtude do cancelamento do GP da Emilia Romagna, em Maio. Ao todo, serão 56 voltas, a partir das 20h00 (horas em Lisboa).