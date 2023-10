Burt Young (1940-2023), o duro a quem a vida não passou ao lado

Durante alguns anos, quando Hollywood precisava de um duro, alguém com ar de quem viveu e viu muito do menos recomendável que há na vida que não lhe correu lá muito bem, chamar Burt Young para um desses papéis era sempre boa ideia. Nascido Gerald Tommaso DeLouise, em Queens, Nova Iorque, em 1940, o italo-americano Young morreu no 8 de Outubro. A morte do actor, sem causa anunciada, só foi confirmada ao The New York Times pela filha, Anne Morea Steingieser, dez dias depois. Burt Young tinha 83 anos.

