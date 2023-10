Ajuda humanitária começou a entrar em Gaza, mas é apenas “uma gota” num oceano de emergências

A abertura da passagem de Rafah que permitiu a entrada dos primeiros camiões com ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, duas semanas depois do início dos bombardeamentos israelitas, foi recebida com festejos pelos civis palestinianos que se têm visto privados de praticamente todos os bens essenciais. No entanto, as Nações Unidas e as organizações de ajuda humanitária dizem que é fundamental que este não seja um esforço isolado.

