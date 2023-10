Portugal sagra-se campeão europeu de ginástica acrobática

O grupo masculino sénior composto por João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço conquistou neste sábado a medalha de ouro no Campeonato da Europa de ginástica acrobática, que decorre em Varna, na Bulgária.

Os portugueses terminaram a competição com uma combinação de exercícios de 81.710 pontos, e partilharam o pódio com os ginastas do Reino Unido, que conseguiram a prata (81.530 pontos), e da Alemanha, que arrecadaram o bronze (80.280 pontos).

O resultado conseguido por João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço entra para a história da ginástica portuguesa, pois foi a primeira vez que um grupo masculino conquistou o primeiro lugar na categoria de "all around".