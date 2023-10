O dever de ser herege

Ali estavam os polícias, dois, a Alexandra a olhar para eles, com a grandeza do seu corpo, Alexandra, a grande, o Manuel Ulme e o Borja hesitantes, paralisados, sem saber o que fazer, se ir para direita, se ir para a esquerda, se lutar, se fugir, quando a Alexandra, bem mais lesta, pegou no balde de tinta e atirou-o contra os polícias, o balde que era uma boca escancarada, com a tinta ainda por ser frase. Os homens foram apanhados por aqueles gritos em potência, e a Alexandra e os dois homens que a acompanhavam conseguiram fugir. Nessa noite dormiram num quarto que o Ulme arrendava perto do Campo Grande, precisamente como refúgio temporário, e onde os três pernoitavam com alguma frequência.

