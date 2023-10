De regresso ao Pico, onde se compete pelo vinho mais caro do mercado

É tão difícil plantar videiras no pouco espaço aberto pela lava como proteger as uvas do mar, das chuvas, do calor e dos pássaros. Até chegarem à adega, elas têm que sobreviver a muitos desafios.

De regresso ao Pico, este ano fora da vindima, ouço pelas janelas o vento a silvar mansinho misturado com o vaivém de rugidos do mar a bater nas rochas negras. Ao longe, o sol ilumina a ponta mais a ocidente do Faial. Estar numa ilha e poder olhar para outra é um dos grandes privilégios do Pico. De um lado para o Faial, do outro para São Jorge. Há sempre terra à vista, com casas e paisagens trabalhadas que ajudam a atenuar a sensação de isolamento.