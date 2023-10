Rali de Portugal começa a 9 de Maio por “razões logísticas”

O Rali de Portugal do próximo ano decorrerá entre 9 e 12 de Maio, data apontada pelos promotores do Mundial de ralis (WRC) por "questões logísticas", disse esta sexta-feira o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa.

Pela 16.ª vez consecutiva, o Rali de Portugal integra o calendário de 13 provas do campeonato do Mundo de WRC, que regista como principal novidade para 2024 as entradas da Polónia e da Letónia, em detrimento de México e Estónia, troca justificada por questões financeiras.

"O Rali de Portugal é o primeiro verdadeiramente em terra e é importante pontuar em Portugal, para lançar o resto da época", afirmou Carlos Barbosa, recordando o recorde de concorrentes registado em 2023.

Carlos Barbosa considera o acerto no calendário como pontual, já que o Rali de Portugal decorre praticamente na mesma data da última edição (12 a 14 de Maio).

"É o calendário possível", admitiu o presidente da entidade responsável pela organização do Rali de Portugal, que continua com uma avaliação positiva junto dos promotores do WRC.

Carlos Barbosa considera que a última edição do Rali de Portugal foi "tranquila" e o comportamento do público, sempre sob escrutínio, "foi óptimo, dado que os espectadores já se controlam uns aos outros e cumprem as regras".

"O meu receio são os espectadores espanhóis", adiantou, revelando que está em curso o estudo de um novo plano de segurança para fazer face à "loucura" com as verbas gastas com a GNR, que em 2023 rondaram os 600 mil euros.

O Rali de Portugal é a quinta prova do Mundial WRC, que volta a abrir no Mónaco, entre 25 e 28 de Janeiro, seguindo-se Suécia (15 a 18 Fevereiro), Quénia (28 a 31 Março) e Croácia (18 a 21 Abril), com o Japão a fechar, de 21 a 24 de Novembro.