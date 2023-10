Golden Vines 2023. Empresas portuguesas contribuem para a diversidade no sector do vinho

A Taylor’s voltou a financiar três bolsas de estudo para estudantes dos programas Master of Wine e Master Sommelier oriundos de minorias étnicas nos Golden Vines Awards. A Casa Ferreirinha (Sogrape) repetiu o patrocíncio do galardão de Inovação no evento dedicado aos fine wines e organizado pela Liquid Icons e pela Fundação Gérard Basset (ler caixa). As duas empresas e outros cinco produtores de vinhos portugueses associaram-se ainda ao leilão solidário que ainda decorre online, doando lotes especiais para a licitação.

Eduardo Bolanos, guatemalteco-americano, comprador de vinhos em Los Angeles, nos EUA, Sachindri Rana, enóloga e cientista indiana actualmente a trabalhar em Blenheim, Nova Zelândia, e Amrita Singh, indiana, consultora de exportação e marketing em Bordéus, França, foram os vencedores das bolsas para a diversidade que Taylor's entregou na gala solidária "Dress To Party" da última sexta-feira, no museu Les Pavillons De Bercy. Cada um recebeu cerca de 63.000 euros (55.000 libras) para poder prosseguir os seus estudos com vista à obtenção dos títulos mais prestigiosos na indústria do vinho.

Para lá do seu valor monetário, estas Diversity Scholarships permitirão aos três estudantes fazer estágios em mais de 30 das maiores empresas de vinhos e bebidas espirituosas do mundo, assim como escolher um dos jurados que votou a atribuição das bolsas como seu mentor — Angela Scott (vencedora da mesma bolsa em 2021), Nina Basset (Fundação Gérard Basset), Rajat Parr (Sandhi Wines), Clément Robert MS (The Birley Clubs / Annabel’s) e Jancis Robinson (jornalista especializada e Master of Wine). No fundo, permitir-lhes-ão correr mundo e conhecer (melhor) o mundo do vinho — a este propósito, vale a pena espreitar o Instagram e o percurso dos últimos 12 meses de um dos bolseiros apoiados pela Taylor's em 2022, Jarrett Michael Buffington, que a organização convidou este ano a testemunhar em Paris.

Para além de Bolanos, Rana e Singh, o júri dos Golden Vines ficou impressionado com dois outros candidatos, pelo que o apoio se estendeu também a Gabriela Di Nardo, venezuelana e formadora na área dos vinhos em Barcelona, e Nupur Gogia, canadiana e importadora de vinho em Toronto. Nestes casos, a bolsa cobrirá a propina do curso Master of Wine para o próximo ano (cerca de 5.200 euros) e permitirá aos bolseiros realizarem três estágios de curta duração à sua escolha de entre os tais mais de 30 que esperam os vencedores das bolsas de diversidade patrocinadas pela Taylor's.

Arpine Manukyan, da Arménia, também recebeu uma bolsa de estudo, mas da francesa Dom Pérignon. Esse apoio, aos seus estudos no programa Master of Wine, inclui um estágio remunerado de quatro semanas na conhecida casa de Champagne.

Jarrett Michael Buffington foi um dos convidados dos Golden Vines 2023, onde partilhou o percurso que pode fazer no último ano graças à bolsa que ganhou na edição de 2022 dos prémios

30 mil euros e a contar

Só no leilão online dos Golden Vines, as sete empresas de vinhos portugueses que se associaram este ano ao evento já contribuíram com quase 30.000 euros para a causa da Fundação Gérard Basset, que nasceu depois da morte do conhecido Master of Wine e Master Sommelier, em 2019, e quer promover diversidade e inclusão na indústria vitivinícola.

Quer as receitas desse leilão, quer as do leilão da Sotheby's que decorreu ao vivo durante a cerimónia de entrega de prémios Golden Vines (sábado, na Ópera Garnier) reverterão para essa causa. As primeiras ascendem a "860.000 euros" e a organização explica, numa resposta enviada ao Terroir, que "21 lotes" extra ficaram por vender e podem ainda ser licitados numa espécie de segunda ronda, até segunda-feira (23 de Outubro).

Segundo a informação enviada ao PÚBLICO, o contributo dos lotes portugueses no leilão totaliza 28.475 euros. A experiência de três dias "Ultimate Port" da Taylor's, para seis pessoas, rendeu 7.320 euros. O lote leiloado era o de uma proposta que começa com uma prova de vinhos antigos com David Guimaraens (enólogo) e um jantar com Adrian Bridge (CEO) e Natasha Bridge no Yeatman, em Vila Nova de Gaia, e sobe depois o Douro, para uma estadia no The Vintage House Hotel, com provas, visitas a vinhas da empresa e jantar incluídos.

A experiência da Howard's Folly (quatro pessoas) no Alentejo foi licitada por 2.200 euros: visita e prova com David Baverstock (enólogo), jantar e dormida na Pousada de Estremoz e uma caixa de seis vinhos Howard’s Folly Reserva Art-Labels — 2008, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2016.

A Symington Family Estates contribuiu com 2.640 euros, o valor pelo qual foi licitada a sua experiência (para seis) de "estadia privada" na Quinta dos Malvedos, com uma caixa da edição limitada "Graham’s Vintage 1970 e 2020", provas, jantar, "tour VIP" no vale do Douro e a possibilidade de reservar uma caixa de seis garrafas do próprio Porto Vintage que a Graham’s venha a declarar e a comercializar.

O lote da Casa Ferreirinha prometia uma "experiência lendária", para quatro pessoas, de duas noites no Porto e no vale do Douro e incluía três garrafas magnum do Barca-Velha 2011, assinadas pelo enólogo Luís Sottomayor, e "um jantar preparado por um chef português com estrela Michelin", Vasco Coelho Santos. Foi licitado por 9.350 euros.

A família Amorim tinha dois lotes e três terroirs no leilão dos Golden Vines. Um deles, uma experiência de três dias no Douro e no Dão, rendeu 5.140 euros no leilão que terminou sábado. O lote incluía seis caixas de duas garrafas de Mirabilis Quinta Nova Branco 2021 e duas garrafas de Taboadella Grande Villae Branco 2020, assinadas por Luísa Amorim. E, quanto à experiência propriamente dita, no primeiro dia, previa-se visita às vinhas, jantar vínico e estadia na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro; no dia 2, passeio de barco no Douro e, já em Sátão, jantar vínico e pernoita no luxuoso alojamento da Taboadella, a Casa Villae 1255; e, no dia 3, a criação do próprio blend com a ajuda do enólogo Rodrigo Costa.

O segundo lote é uma experiência semelhante, mas ao Douro e ao Dão acrescenta o Alentejo, com visita à Herdade da Aldeia de Cima; ainda é possível licitar.

Finalmente, a experiência de dois dias "numa das vinícolas mais badaladas da Europa", Filipa Pato & William Wouters, rendeu 1.825 euros. Inclui visita privilegiada à adega em Óis do Bairro, Anadia, e às vinhas dos produtores bairradinos, prova de vinhos, jantar confeccionado por William, uma "masterclass sobre viticultura biodinâmica" com Filipa e alojamento num hotel boutique da região.

Neste leilão dos Golden Vines, também entrou a Van Zellers & Co, com um lote muito especial e raro, cuja base de licitação é 17.500 euros e que ainda está por vender. A experiência (para oito pessoas) inclui uma noite no Vintage House, no Pinhão, uma caixa com três vinhos do Porto Very Very Old (tawnies de 1860, 1870 e 1888) e um almoço especial com o produtor Cristiano van Zeller e família.