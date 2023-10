Contestação na saúde: António Costa enfrenta segundo pior ano em oito de governação

Se dúvidas houvesse sobre o descontentamento dos profissionais da saúde relativamente às condições salariais e de trabalho, os números disponíveis no Portal do SNS com as ausências no Serviço Nacional de Saúde por motivos de greve são esclarecedores. Desde Janeiro a Setembro deste ano, as paralisações marcadas por sindicatos representantes de vários grupos profissionais já somam o equivalente a mais de 155 mil dias de ausência. Este é o segundo valor mais elevado em oito anos de governação do PS. O maior número de ausências por greve foi em 2018, ano especialmente marcado pela greve cirúrgica realizada pelos enfermeiros.

