É possível ganhar o combate à pobreza em Portugal?

Neste P24, conversamos com Carlos Farinha Rodrigues, professor associado do ISEG e especialista em pobreza e desigualdades.

O Plano de Acção 2022-2025 da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza prevê a criação de uma nova figura, um gestor de caso para cada pessoa ou família em risco, a atribuir pelas autarquias.

O projecto-piloto vai arrancar em algumas autarquias em 2024, sendo o objectivo alargar a medida a todo o país entre 2026-2030.

Esta é uma das 270 medidas previstas no Plano de Acção, muitas das quais já em curso.

As metas já eram conhecidas desde 2021: retirar 660 mil pessoas da pobreza e reduzir para metade o número de crianças em risco até 2030.

Estará o país no bom caminho do combate à pobreza? Neste P24, conversamos com Carlos Farinha Rodrigues, professor associado do ISEG e especialista em pobreza e desigualdades.

