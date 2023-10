Gritos de tinta

À noite, a Alexandra saía regularmente com um balde de tinta e pincel, para espalhar mensagens de resistência nas paredes da cidade. Acompanhava-a o Borja, que era professor, e o Manuel Ulme. Os três armados com tinta enchiam os muros de alguma teimosia e esperança. Falamos baixinho, neste país, disse a Alexandra, como devemos, pois somos esse lugar onde se vive entre os gritos de ordem de uns e os murmúrios acanhados de outros, a maior parte, dedicados a bichanar, encurvados de medo, uma reza secular, um terço que se vai dizendo a todo o instante, o terço mudo do quotidiano, dos mansos, dos mornos, dos brandos, dos frágeis. E nada mais do que isso. Mas ensinaremos uma nova maneira de gritar, serão as paredes a fazê-lo. Temos corações de tinta.

