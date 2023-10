Carro todo-o-terreno movido a energia solar faz viagem de 1000 km em Marrocos

Conduzindo o que acreditam ser o primeiro veículo solar todo-o-terreno do mundo, denominado Stella Terra, a Solar Team Eindhoven, equipa composta por 22 alunos da Universidade Tecnológica de Eindhoven, dos Países Baixos, viajou pelos rios áridos, florestas densas, trilhos de montanha íngremes e areias soltas do deserto para realçar o potencial de uma tecnologia de transporte sustentável robusta."Testámos o Stella Terra extensivamente. Começámos no Norte de Marrocos e percorremos mais de mil quilómetros através de várias paisagens para terminar a nossa viagem no Sara – tudo alimentado a energia solar", disse Britt van Hulst, gestora financeira do projecto.

"O Stella Terra é o primeiro carro todo-o-terreno do mundo alimentado a energia solar, suficientemente robusto para percorrer não só estradas pavimentadas, mas também terrenos difíceis", acrescentou.

O Stella Terra, de dois lugares e legalizado para condução em estrada, aproveita a energia solar através de painéis no tejadilho. Estes painéis conferem-lhe auto-suficiência energética, com uma autonomia de mais de 630 quilómetros num dia de sol, com uma autonomia fora de estrada de aproximadamente 550 km, dependendo do terreno.

A equipa completou a sua viagem movida a energia solar no passado domingo (15 de Outubro), com o Stella Terra a ter um desempenho acima das expectativas, com apenas alguns pequenos ajustes durante o percurso, como a substituição de uma barra de direcção partida.

A equipa disse que, quando embarcou na viagem, não tinha a certeza de que conseguiria fazê-la apenas com a energia solar, mas durante a viagem, o Stella Terra acabou por consumir menos 30% de energia do que o esperado, o que significa que a equipa conseguiu conduzir toda a viagem a energia do sol e não dependeu de estações de carregamento. Descobriram que o conversor feito à medida para os painéis solares era mais eficiente a transformar a luz solar absorvida pelas células solares em carga eléctrica do que o esperado.

O especialista em mobilidade e professor da Universidade Tecnológica de Eindhoven, Maarten Steinbuch, afirmou num comunicado: "Já é difícil, em condições normais, construir um automóvel eficiente do ponto de vista energético que possa suportar condições difíceis, quanto mais integrar painéis solares no automóvel. Ainda não vi ninguém fazer isso. Espero que dentro de cinco a dez anos os carros eléctricos façam parte de todo o nosso sistema de rede energética. E quando a bateria doméstica aparecer, até será possível gerar energia através de um carro solar e entregá-la em casa. As inovações da Solar Team Eindhoven podem mudar o futuro."