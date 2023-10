Pedro Nuno e Montenegro: quem faz mais oposição a Costa?

No encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD, Luís Montenegro, disse, a propósito do Orçamento do Estado para 2024, que, "se o rei não vai nu, vai pelo menos seminu". Será este o país em que a principal oposição vem de dentro do partido de Governo?

