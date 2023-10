Grupo Mello estende-se ao Douro e aos Vinhos Verdes

A dona da marca Ravasqueira entrou no Douro e nos Verdes com a compra de três quintas. Entre as aquisições, passa a dona da marca de vinho do Porto Krohn.

O grupo José de Mello, dono da marca alentejana Ravasqueira, anunciou esta terça-feira a compra de duas quintas no Douro (Quinta do Côtto e Quinta do Retiro Novo) e uma na região dos Vinhos Verdes (Quinta do Paço de Teixeiró).

A Quinta do Côtto e a Quinta de Paço de Teixeiró​ eram propriedade da família de Miguel Champalimaud.

A Quinta do Retiro Novo era propriedade da Fladgate Partnership e, em consequência, a nova holding do grupo José de Mello passará a ser dona da Krohn – uma marca de prestígio no mundo do vinho do Porto, em particular de Portos com muita idade.

Numa notícia avançada esta tarde pelo grupo comprador, o presidente executivo, Salvador de Mello, refere que “a criação de uma nova plataforma de negócios WineStone representa mais um passo" na "ambição de crescimento": "Constitui também um desafio para assumirmos, a exemplo de outras áreas de negócio em que estamos presentes, uma posição de liderança no sector do vinho", sublinha.