Sub21: Portugal continua intocável na corrida ao Euro 2025

A selecção portuguesa de Sub21 soma e segue na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025. Na 4.ª jornada, Portugal chegou nesta terça-feira à quarta vitória, ao impor-se à Grécia, por 2-0, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Num final de dia chuvoso, com o relvado pesado e lamacento, nem sempre se viu a melhor versão do futebol português. Mas isso não disfarçou totalmente a diferença de qualidade entre as duas selecções e Portugal tomou desde logo conta das operações, em 4x3x3, instalando-se no meio-campo helénico.

Ofensivamente, a equipa orientada por Rui Jorge forçava desequilíbrios através das acções individuais de Francisco Conceição e Carlos Borges, nas alas, e das combinações com Vasco Sousa, Paulo Bernardo e João Marques no corredor central. Um carrossel com cinco jogadores que tinha em Fábio Silva a referência de área mais evidente.

O avançado do Wolverhampton não foi feliz aos 2’ nem aos 4’, em duas finalizações de cabeça, e acabaria por ser substituído por Tiago Tomás, já no segundo tempo. Mas nessa altura a selecção portuguesa já vencia por 1-0, fruto de uma jogada vistosa: Borges rompeu em drible pelo corredor central, Conceição descobriu Rodrigo Gomes na direita e o lateral improvisado rematou de primeira, com êxito (26’).

A Grécia, que procurava constantemente o ataque à profundidade, esbarrou na competência da última linha portuguesa — sagaz a subir em bloco e a forçar o fora-de-jogo, mas também a activar a primeira fase de construção, com Renato Veiga e Tomás Araújo em bom plano.

O domínio português prosseguiu no segundo tempo e o golo da confirmação do triunfo surgiu com naturalidade. Rodrigo Gomes voltou a ser providencial no plano ofensivo, ao sofrer a falta que resultou num penálti, e Conceição aproveitou para fazer o 2-0, sem hesitações.

A partir desse momento, a Grécia aceitou partir mais o jogo, opção que teve duas consequências: aproximou-se mais da baliza de Samuel Soares e ainda viu um golo anulado (por fora-de-jogo), mas também sofreu um par de transições que esteve muito perto de redundar no terceiro golo.

O marcador já não se alterou e Portugal consolidou a liderança do Grupo G, com 12 pontos, mais cinco do que a Croácia, que tem um jogo a menos. A próxima missão está marcada para a Grécia, na qualidade de visitante, no dia 20 de Novembro.