Sporting e ABC entram a ganhar na Liga Europeia de andebol

O Sporting venceu nesta terça-feira, de forma expressiva, o Chrobry Głogów, da Polónia, por 37-20, no arranque do Grupo H da Liga Europeia de andebol, ocupando desde já o primeiro posto. No pavilhão João Rocha, os “leões” foram sempre superiores (Jan Gurri Aregay fez sete golos) e já ganhavam por 20-7 ao intervalo.

O ABC também entrou com o pé direito na competição, ao levar a melhor sobre o Považská Bystrica, na Eslováquia (26-34), na 1.ª jornada do Grupo D, que agora comanda a par dos croatas do RK Nexe.

Menos feliz foi o Benfica na difícil deslocação a França, para defrontar o Nantes. A equipa da casa triunfou por 37-28 (Ole Rahmel foi o melhor marcador das “águias”, com seis golos) e lidera agora o Grupo A, juntamente com os alemães do Rhein-Neckar Löwen.