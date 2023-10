Espanha. Corpo de jogador de futebol do Córdoba encontrado entre duas carruagens de comboio

Álvaro Prieto morreu electrocutado quando subiu ao tejadilho de um comboio em Sevilha. RTVE, que transmitiu as imagens do corpo do jovem em directo, já pediu desculpas pelo sucedido.

O corpo de Álvaro Prieto, jogador do clube espanhol Córdoba que estava desaparecido desde 12 de Outubro, foi encontrado esta segunda-feira entre duas carruagens de um comboio na estação de Santa Justa, em Sevilha. Foi um directo da televisão pública espanhola RTVE que pôs fim aos cinco dias de buscas intensas pelo jogador — circunstâncias que estão a gerar polémica nas redes sociais.

Durante um directo junto à estação de Santa Justa, onde o jovem foi visto pela última vez na passada quinta-feira, a câmara da RTVE capturou imagens de duas pernas no espaço entre duas carruagens de um comboio que estava fora de serviço pelo menos desde o final de Agosto e que, naquela manhã, estava a ser transferido para as oficinas.

Pouco depois, a polícia espanhola confirmou que o corpo pertencia ao jovem jogador de 18 anos. Tudo aponta para que Prieto tenha morrido electrocutado instantaneamente quando tentava atravessar o espaço com vários cabos de alta tensão entre as duas carruagens, mas as fontes policiais ouvidas pelo El País pedem que se aguarde pelos resultados da autópsia. “Mesmo que o comboio estivesse desligado podia manter a tensão eléctrica e a bateria interna poderia causar uma descarga”, explica ao jornal espanhol um trabalhador da estação de Santa Justa que preferiu manter o anonimato.

Já esta terça-feira, o El País noticia, citando fontes ligadas à investigação, que o jovem subiu para o tejadilho do comboio, agarrou-se à catenária para se equilibrar e foi electrocutado, acabando por cair já sem vida no espaço onde o corpo foi encontrado. Prieto terá morrido na mesma manhã em que desapareceu e o acidente ficou registado pelas câmaras de segurança de uma bomba de gasolina que fica junto à estação, que se tornou o centro das buscas pelo jovem.

Sem dinheiro para bilhete de comboio

Prieto, estudante de Engenharia e futebolista juvenil do Córdoba FC, viajou na quarta-feira para Sevilha para se encontrar com vários amigos. Depois de uma ida à discoteca, dirigiu-se para a estação para apanhar o comboio para Córdoba às 7h35. Quinze minutos antes, enviou uma mensagem aos pais a dizer que já estava a ir para a paragem. O jovem terá perdido o comboio das 7h35 e ficado sem bateria no telemóvel, onde tinha o cartão electrónico para comprar outro bilhete.

Após perceber que não teria como comprar outro bilhete, o jovem tentou explicar a situação a um funcionário, mas foi-lhe pedido pelos seguranças que saísse da estação. Há imagens das câmaras de segurança que dão para a Avenida Kansas City que mostram que Prieto esteve na saída da estação ferroviária por volta das 9h30. Sabe-se que o futebolista ainda tentou entrar novamente nas linhas ferroviárias, mas foi interceptado por outro funcionário. E é aqui que as autoridades lhe perdem o rasto e que se iniciam as buscas minuciosas de mais de 100 horas, com recurso a cães da Unidade Militar de Emergências e drones.

“Foi uma situação lamentável que o levou a uma atitude difícil de compreender. Entrar numa zona restrita ao público e chegar à zona das oficinas, onde ocorreu a morte”, referiu Pedro Fernández, delegado do Governo da Andaluzia, em declarações à rádio Canal Sur. Fernández explicou ainda que o corpo só poderia estar no local onde foi encontrado, entre as duas carruagens, se o jovem estivesse a caminhar no tejadilho do comboio.

RTVE pede desculpas

A RTVE, que transmitiu as imagens do corpo do jovem em directo, mesmo antes de a família ou as forças policiais saberem destas informações, já pediu desculpas pelo sucedido. “Pedimos desculpas pelas imagens que oferecemos ao vivo no programa Mañaneros. São imagens que nunca deveriam ter sido veiculadas e que foram retiradas da transmissão digital do programa. Reiteramos as nossas desculpas à família de Álvaro Prieto”, referiu o programa no X (antigo Twitter).

A gravação foi retirada de todas as plataformas RTVE, mas vários internautas foram a tempo de captar as imagens e de as publicar nas redes sociais. A reportagem, que se tornou tendência no X minutos após a transmissão, incluía expressões no oráculo como “notícia de última hora” e “exclusivo RTVE". Na reportagem, o repórter de imagem faz zoom nas pernas do jovem desaparecido.

Pedimos disculpas por las imágenes que hemos ofrecido en directo en el programa 'Mañaneros' de La 1. Imágenes que no deberían haberse emitido nunca y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto. pic.twitter.com/GySPGoqvkX — Mañaneros (@MananerosTVE) October 16, 2023

O jornalista refere que ligou para os amigos do futebolista para verificar se, no dia em que este desapareceu, estava a utilizar ténis brancos, calças beges e uma camisa verde, roupa que coincide com o que estava a ser mostrado na transmissão. “Vocês vão poder ver agora mesmo”, diz o repórter aos telespectadores, referindo-se às imagens do corpo que a equipa da RTVE localizou entre as carruagens.

Jaime Cantizano, o apresentador do programa em estúdio, explicou minutos depois que “naquele momento, pela velocidade e pelo que estava a ser narrado, fornecemos imagens em directo que nunca deveriam ter sido transmitidas". "Estas desculpas dirigem-se, em primeiro lugar, à família do falecido. Colocamos nas mãos da Polícia Judiciária todo o material audiovisual que possa ajudar na investigação do caso”, disse o apresentador em directo.

O Córdoba confirmou pouco depois a morte do jogador das camadas jovens e agradeceu as "manifestações de solidariedade e carinho". "O Córdoba CF lamenta informar que o nosso jovem jogador Álvaro Prieto foi encontrado sem vida. Por desejo expresso da família, o Córdoba CF limitar-se-á a uma declaração institucional. O clube agradece a vossa compreensão neste momento difícil e as manifestações de solidariedade e carinho que recebemos. Descansa em paz, Álvaro", pode ler-se num comunicado emitido pelo clube.