Governo mete inteligência artificial a caçar falsos recibos verdes

Neste P24 ouvimos em excerto a entrevista à ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Se 500 inspectores não chegam, o cruzamento de dados e a inteligência artificial podem dar uma ajuda a combater a precariedade nas empresas. A ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, revelou ao PÚBLICO e à Rádio Renascença a nova estratégia para combater os contratos precários através da detecção automática dos falsos recibos verdes. Neste P24 ouvimos em excerto a entrevista que poderá ler de forma completa no site do jornal.

