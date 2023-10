Criança muçulmana assassinada nos EUA. Polícia fala em crime de ódio

Um homem de 71 anos de Plainfield, no estado norte-americano do Illinois, foi acusado de homicídio e crimes de ódio, depois de esfaquear mortalmente um menino de seis anos. A mãe da criança também foi atacada e sofreu ferimentos graves. O ataque está a ser encarado como um crime de ódio, por ambas as vítimas serem muçulmanas, segundo a polícia local.

O suspeito era o senhorio da família e o ataque ocorreu na manhã de sábado dentro da casa onde viviam. O Conselho de Relações Islâmico-Americanas (CAIR, na sigla em inglês)​ identificou as vítimas, adiantando que o menino de seis anos tem ascendência palestiniana. "A retórica islamofóbica e o racismo anti-palestiniano espalhado por políticos, media e nas redes sociais tem de parar", afirmou o CAIR.

Mãe e criança foram esfaqueados dezenas de vezes. O suspeito de 71 anos, Joseph M. Czuba, foi encontrado sentado junto à entrada da casa. As duas vítimas do ataque estavam dentro da casa, propriedade do suspeito.

A criança foi transportada para o hospital, mas acabaria por não sobreviver aos ferimentos. A mãe, de 32 anos, sofreu ferimentos graves, mas não corre risco de vida.

O suspeito não aceitou prestar declarações durante o interrogatório, mas segundo um comunicado da polícia local, citado pela Reuters, "os detectives conseguiram determinar que ambas as vítimas do brutal ataque foram alvos do suspeito por serem muçulmanas e devido ao conflito no Médio Oriente envolvendo Hamas e Israel".

De acordo com a Al Jazeera, o suspeito terá feito ameaças nos dias que antecederam o ataque: “Vocês muçulmanos deviam morrer!”

O suspeito é acusado de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio em primeiro grau, ataque agravado com arma mortal e crime de ódio. Joseph M. Czuba aguarda agora a primeira audiência de julgamento.

O director do FBI Christopher Wray alertou no sábado para a possibilidade do aumento de ameaças internas nos EUA na sequência da escalada de violência no Médio Oriente. No ano passado, nos Estados Unidos, segundo o FBI, foram reportados 1590 incidentes relacionados com religião, 51,4% contra judeus e 9,6% contra muçulmanos (entre outras comunidades).