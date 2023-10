Ricardo Melo Gouveia com vitória saborosa na China

Ricardo Melo Gouveia venceu hoje o Hainan Open, naquela que foi a sua sétima vitória no Challenge Tour, a segunda divisão do golfe profissional europeu. O êxito no Danzhou Ancient Saltern Golf Club, na ilha de Hainan, na China, valeu-lhe um prémio de €75 847,68 e a subida de 15 lugares na Corrida para Maiorca – a ordem de mérito – para 10º.

Este triunfo permitiu-lhe igualar o inglês Warren Bennett na segunda posição dos golfistas com mais títulos no circuito, a apenas uma vitória do recordista, o também inglês Iain Pyman. Foi a segunda na época de 2023, seis meses depois do êxito no Abu Dhabi Challenge.

O português de 32 anos tinha partido para a quarta e última volta no quinteto dos terceiros, a três pancadas do líder inglês Steve Brown. Debaixo de difíceis condições climatéricas, concluiu-a com 67 pancadas, 5 abaixo do Par 72, o segundo melhor resultado do dia, só superado pelas 66 (-6) do francês Clément Berardo.

Juntando-se-lhe as 67-68-70 das três primeiras voltas, Melo Gouveia totalizou 272 (-16) e venceu com três de vantagem sobre o suíço Joel Girrbach (67-67-70), com 275 (-13).

Steven Brown (69-67-66-74), o seu compatriota Will Enefer (68-68-72-68), o amador chinês Wenyi Ding (66-71-68-719) e o italiano Francesco Laporta (70-68-68-70) foram terceiros com 276 (-12).

O seu irmão mais novo, Tomás Melo Gouveia (73-68-69-71), terminou por sua vez no sexteto dos 23.ºs, com 281 (-7), para um prémio de €4.408,65.

“Um dia espantoso”, foi assim que Ricardo classificou esta segunda-feira. "Foi muito difícil naquelas condições e joguei muito bem nos últimos nove buracos. “Mantive-me muito paciente e aproveitei as oportunidades quando elas apareceram.”

Jogando os últimos buracos contra os fortes ventos, Melo Gouveia terminou os 18 buracos com uma série de birdie-par-birdie-par.

“Esta é provavelmente a minha segunda vitória favorita depois da primeira de todas [no EMV Golf Challenge Open, Alemanha, em 2014]”, considerou.

O Hainan Open foi a penúltima prova da época no Challenge Tour, a anteceder a Grand Final, no Club de Golf Alcanada, na ilha de Maiorca, em Espanha, entre 2 e 5 de Novembro, apenas para os 45 primeiros na Corrida. Os 20 primeiros são promovidos ao DP World Tour 2024.

“Estou focado em voltar ao DP World Tour e esta vitória foi muito importante para mim”, disse Ricardo.

