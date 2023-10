Costa não detalhou planos para o SNS e só pediu: liguem para a linha SNS24

Durou quatro horas a reunião que juntou, no Porto, o primeiro-ministro, a equipa do Ministério da Saúde e da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS). António Costa ficou a par da reestruturação que está a ser levada a cabo no SNS, da situação das urgências, mas, ao contrário do que se poderia esperar, não anunciou qualquer plano a curto prazo para resolver a crise que se vive nos hospitais. A mensagem insistentemente repetida por António Costa foi a de que, sempre que alguém sinta que precisa de cuidados de saúde, deve ligar primeiro para a linha SNS24 (808 24 24 24).

