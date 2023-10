Euro 2025: Sub-21 de Portugal voltam a golear a Bielorrússia

Liderança do Grupo G reforçada antes do jogo de Guimarães, com a Grécia. Francisco Conceição e Paulo Bernardo assistiram e marcaram no jogo de Barcelos.

Portugal venceu, esta sexta-feira, em Barcelos, a selecção sub-21 da Bielorrússia (6-1) em partida da sétima jornada do Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025, reforçando a liderança isolada com 9 pontos, em três jogos, já com quatro pontos de vantagem sobre a Grécia, que empatou (2-2) com a Croácia, terceira do grupo (quatro pontos em dois jogos).

Depois do triunfo (3-0) frente a Andorra, que marcou a estreia da selecção de Rui Jorge nesta fase de apuramento, e de nova goleada (0-5) imposta aos bielorrussos no encontro disputado há um mês na Arménia, os Sub-21 de Portugal voltaram a impor-se frente a um velho conhecido, "cliente" fixo de todas as qualificações desde 2019 e que soma agora seis derrotas em seis encontros oficiais.

Obrigado a mudar o onze, desde logo pela promoção de João Neves à selecção principal, Rui Jorge aproveitou para trocar quatro elementos, chamando pela primeira vez, ao terceiro compromisso, o extremo Francisco Conceição.

Também Rodrigo Gomes, Rafael Rodrigues e Dário Essugo foram chamados ao onze inicial que Rui Jorge estruturou num 4x1x3x2 pensado para penetrar no hermético 5x4x1 bielorrusso, mas que na verdade foi transformado em 5x3x2 que pouco pôde fazer para travar a dinâmica lusa.

Apesar dos constrangimentos aparentes para entrar no último terço para atacar a baliza visitante, Portugal encontrou rapidamente os espaços de que precisava, mas pecou na eficácia. Henrique Araújo desperdiçou ao terceiro minuto uma dupla ocasião clara de golo, enviando a bola à barra.

Renato Veiga compensou pouco depois, num canto curto, ao emendar cruzamento de Conceição. Portugal quebrava o gelo e só não derreteu as dúvidas lançadas pela Bielorrússia após reposição rápida e directa do guarda-redes para o avançado Barkovskiy porque o árbitro ignorou um penálti por mão de Rylach.

Assim, depois de uma fase de controlo absoluto de Portugal, com Conceição a torturar a defesa visitante, a Bielorrússia conquistou um canto que transformou no golo da igualdade, aproveitando a estatura de jogadores como o central Kasarab, autor do 1-1 (25').

Golaço de Francisco Conceição ??pic.twitter.com/jNBETG2y2g — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 13, 2023

Portugal sofria o primeiro golo em três partidas, mas não se deixava afectar pelo golpe a que Fábio Silva respondia nove minutos depois, assistido por Paulo Bernardo. Reposta a justiça, Francisco Conceição inventou um momento mágico, rasgando a defesa com direito a "túnel" e a disparo de pé direito. A quatro minutos do intervalo, Portugal dissipava todas as dúvidas.

A segunda parte não foi muito diferente, com Portugal a atacar em busca de uma margem irrecuperável para o adversário. Depois de inúmeras tentativas falhadas na área de Yurasov, Paulo Bernardo encontrou o discernimento necessário para concluir lance confuso, batendo, de forma colocada, o guarda-redes da Bielorrússia.

A partir daí, Rui Jorge começou a pensar um pouco no duelo da próxima terça-feira, dia 17 (19h), em Guimarães, frente à Grécia. Do banco saltou Mateus Fernandes, que aos 80 minutos disparou um petardo indefensável, sublinhando a goleada que Rodrigo Gomes fixaria nos 6-1 a três minutos dos 90.