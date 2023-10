Um disco dedicado a Camões, nos seus 500 anos, é o novo projecto da cantora Lina

Conhecemo-la primeiro como Carolina, em discos como Carolina (2014) e EnCantado (2017) e depois como Lina, no disco Lina_Raül Refree, de 2020, que juntou a fadista Lina Rodrigues ao músico catalão Raül Refree, produtor, entre outros, de trabalhos das cantoras Sílvia Pérez Cruz e Rosalía. Este, aplaudido pela crítica, obteve em 2021 o Prémio Carlos do Carmo, da Sociedade Portuguesa de Autores, que foi votado por um júri presidido por António Victorino d’Almeida e composto por Rui Vieira Nery, Paulo de Carvalho, Tozé Brito e Tiago Torres da Silva.

Passados dois anos, Lina está de volta às gravações com um novo projecto: Fado Camões, um álbum a lançar em 2024, por ocasião do 500.º aniversário do nascimento de Luiz de Camões, e do qual se estreia esta sexta-feira um primeiro tema, Desamor. Com os versos do poeta na música do Fado Menor do Porto (de José Joaquim Cavalheiro Júnior), esta é, nas palavras de Lina que podem ler-se no texto que acompanha o lançamento do single e videoclipe, “uma canção que fala sobre os amores de infância. O poeta quer que uma criança consiga entender o poema e por isso coloca-o na boca de uma menina. E por esse poema ter essa característica, em estúdio, quis que existissem momentos sonoros, no início, com uma proximidade ao som da caixa-de-música, remetendo para um certo universo infantil ou que nos pode evocar os amores de infância.”

Fado Camões assinalará “um novo capítulo na carreira de Lina”, já que desta vez a produção do disco esteve a cargo de Justin Adams, músico, compositor e produtor britânico responsável pela produção de álbuns de Robert Plant, Rachid Taha, Tinariwen, Jah Wooble ou Souad Massi, a par de colaborações com Brian Eno, Sinéad O’Connor e vários músicos árabes e africanos. Neste seu novo disco, Lina (voz) é acompanhada por Pedro Viana (na guitarra portuguesa), John Baggott (piano, teclas e arranjos) e, em dois dos temas, Ianina Khmelik (violino).