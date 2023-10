O francês Sébastien Bertrank é o novo seleccionador de râguebi de Portugal, sucedendo no cargo ao compatriota Patrice Lagisquet, confirmou nesta quinta-feira a Federação Portuguesa de Rugby.

Bertrank, de 53 anos, integrou anteriormente os quadros da Federação Francesa de Râguebi, onde foi treinador da selecção de juniores e da selecção feminina daquele país, antes de assumir o cargo de director desportivo do Carcassonne, em 2011.

No último ano, o futuro treinador dos "lobos" desempenhou o cargo de Coordenador de Formação do Centro de Recursos, Conhecimento e Desempenho Desportivo de Montpellier, uma dependência da instituição da formação contínua de treinadores e dirigentes nas áreas de desporto e educação pública do Estado francês.

Como jogador, Sébastien Bertrank foi médio de abertura e defesa de clubes do Top 14 como Brive (1988-1990), Montferrand (1990-1992 e 1996) e Ussel (1992-1995), tendo jogado pelas selecções francesas escolar, júnior, esperanças e militar.

O técnico sucede no comando da selecção portuguesa a Patrice Lagisquet, que ocupava o cargo desde 2019 e conduziu os "lobos" à primeira vitória de sempre num Mundial de râguebi, sobre as Fiji (24-23), no domingo.