Luta Livre de Luís Varatojo lança videoclipe ajustado à luta pelo direito à habitação

O disco saiu em Março e desde então Luís Varatojo tem vindo a publicar singles e videoclipes de Defesa Pessoal, com a assinatura do seu projecto Luta Livre e sucessor do álbum Técnicas de Combate, publicado em Fevereiro de 2021. Primeiro foi Panela de pressão, em Março, e depois Conto do vigário, em Junho. Agora, quando a luta pelo direito à habitação voltou a reacender-se, com a polémica em torno das medidas anunciadas pelo Governo e em particular com as manifestações de 30 de Setembro, é publicada a canção Um T Zero no Barreiro, com letra e música de Luís Varatojo e um videoclipe com animação de Cristina Viana.

Em Abril, ao falar ao PÚBLICO deste novo álbum, o cantor e compositor explicou assim Um T Zero no Barreiro: “Eu queria fazer uma letra sobre o problema da habitação, mas sempre que a ia escrevendo estava a ver a história da minha filha que está em Londres a trabalhar e que não pode ficar cá porque não lhe pagam um salário suficiente para poder pagar as rendas que estão no mercado. Há uma série de amigos dela, da mesma geração (ela tem 25 anos), que estão na Holanda, na Alemanha e noutros países da Europa porque não conseguem ficar cá.”

Uma situação que anda a par do resto. “Está a loucura total, em todas as áreas”. A começar pelas prestações da casa: “Aumentam brutalmente, sem aviso (ainda tenho uma prestação de um empréstimo ao banco), estamos assim desde a crise de 2008, com a qualidade de vida e o poder de compra de todos a descerem. Sempre a bem de qualquer coisa que não sabemos bem o que é, uns dizem que é o mercado, outros a economia. Não posso perder a oportunidade de poder fazer um disco, para comunicar com as pessoas, e não falar disso. Não consigo.”

A primeira apresentação pública em Lisboa do segundo álbum do projecto Luta Livre, Defesa Pessoal, vai ser feita no dia 19 de Outubro, com um espectáculo no B.Leza, pelas 22h00.