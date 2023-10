Que Orçamento do Estado temos para 2024?

Neste episódio do P24 conhecemos a proposta de OE e ouvimos a análise do editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves, e da cronista do PÚBLICO Susana Peralta.

Depois de, este ano, superar as suas próprias previsões e atingir um excedente recorde das últimas cinco décadas, o Governo apresentou esta terça-feira uma proposta de Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano. Neste episódio do P24 conhecemos a proposta de OE e ouvimos a análise do editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves, e da cronista do PÚBLICO Susana Peralta.

