Novo recorde da maratona: “Não é suposto um ser humano fazer isto”

O treinador António Sousa traça ao PÚBLICO cinco motivos pelos quais o recorde do queniano Kiptum contraria o que se sabia do corpo humano e do atletismo. O recorde era suposto, mas nunca desta forma.

Kelvin Kiptum, 23 anos, é o “homem” de quem se fala no atletismo – e as aspas sobre a condição humana deste queniano não são triviais. Diz quem entende do assunto que aquilo que se passou em Chicago, no último domingo, com o recorde mundial da maratona, não teve qualquer sentido.