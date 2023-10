Privatização da TAP "ganhou uma nova dinâmica" depois da saída de Pedro Nuno Santos

Frederico Pinheiro vai publicar um livro, em conjunto com o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, chamado "Patos Desalinhados Não Voam", sobre o processo da TAP. Afirma não compreender a mudança de posição do Governo e afirma que, mesmo para quem defende a privatização, "este não é o momento certo". Diz que "não se percebe a pressa", até porque "daqui a um ano a TAP é mais valiosa". Em entrevista ao PÚBLICO diz que a ideia da privatização "acelerou desde que Pedro Nuno Santos saiu do Governo".

